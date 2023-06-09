Рустам Минниханов с делегацией промышленников Татарстана прибыл в Турцию с рабочим визитом
Раис Татарстана Рустам Минниханов с делегацией промышленников республики прибыл в Турцию с рабочим визитом, сообщает его пресс-служба.
Представители Татарстана встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Турции Алексеем Ерховым.
— Республика стремится выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами, — отметил Минниханов.
По его словам, Турция является одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот между республиками составил $1,2 миллиарда, что превышает показатели предшествующего года более, чем в 2 раза.
Накануне раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с министром просвещения и высшего образования Катара госпожой Бусейной Аль-Нуайми. Он подчеркнул важность проекта Болгарской исламской академии.
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