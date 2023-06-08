Раис Татарстана встретился с гендиректором Организации по вопросам школьного образования ОАЭ

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Организации по вопросам школьного образования Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммедом Аль-Касемом.



На встрече он выразил благодарность руководству ОАЭ за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном. Он отметил, что между Россией и ОАЭ расширяются связи в экономической и культурно-гуманитарной сферах. ОАЭ остается одним из наиболее привлекательных партнеров для развития связей, в том числе в сфере образования.

Эмиратская делегация регулярно участвует в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Мохаммед Аль-Касем отметил высокий уровень организации и возможность изучить опыт Татарстана в сфере образования.

— Сегодняшний форум, посвященный образованию, дал возможность нам изучить экосистему в Татарстане. Мы посетили четыре школы, очень впечатлены тем, какие возможности есть для образования детей, — отметил Мохаммед Аль-Касем.

На международный форум Kazan Digital Week зарегистрировался 681 человек, в том числе из зарубежных стран, включая ОАЭ, рассказал председатель совета Ассоциации содействия цифровому развитию Татарстана Рифкат Минниханов.

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Маргарита Головатенко