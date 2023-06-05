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В Нижнекамске реорганизуют два ветеринарных объединения

11:40, 05.06.2023
В Нижнекамске реорганизуют два ветеринарных объединения
Фото: ГБУ «Ветеринарное объединение г.Нижнекамска»/vk.com

Кабмин Татарстана принял решение присоединить ГБУ «Нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение» к ГБУ «Государственное ветеринарное объединение г. Нижнекамска». Постановление о реорганизации подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— После завершения процесса реорганизации переименовать Городское ветеринарное объединение в государственное бюджетное учреждение «Нижнекамское районное государственное ветеринарное объединение», — сказано в постановлении.

Процесс реорганизации необходимо завершить в течение трех месяцев. Отмечается, что инициатива принадлежит Главному управлению ветеринарии Кабмина Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также в документе указано, что оба учреждения сохранят основную цель своей деятельности.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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