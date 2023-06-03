Пожар на складе резиновых покрышек в Тюлячинском районе Татарстана удалось потушить лишь в час ночи

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Вчера вечером в 2,5 километра от райцентра Тюлячи загорелся склад резиновых покрышек. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 17.35, однако ликвидировать огонь удалось лишь в 1.03. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Напомним, пожарные подразделения прибыли к месту вызова спустя три минуты после получения информации. Изначально сообщалось, что площадь пожара составляет 450 кв. метров, но уже в 21.20 была объявлена локализация на 1 513 кв. метрах.

Уточняется, что горело одноэтажное здание склада, а также существовала угроза ангару на соседней территории размером в плане 30х20 метров. К тушению были привлечены 63 человека и 20 единиц техники, в том числе от МЧС России — 36 человек и девять единиц техники. В 1.03 пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

28 мая в 18.35 поступило сообщение о пожаре на территории промышленной площадки «Алабуга». Там загорелась кровля складского помещения и цеха по изготовлению тортов. Площадь пожара составила 1 940 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.



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Максим Кокунин