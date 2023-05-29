В России предложили отменить НДС для некоторых отраслей сферы услуг

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В России рассмотрят возможность отмены НДС для ряда отраслей сферы услуг по аналогии с механизмом, принятым в отношении общепита. С такой идеей на заседании правкомиссии по вопросам развития МСП выступил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

— Проблема барьеров, связанная с резким увеличением налоговой нагрузки при переходе пороговых значений для налоговых режимов, характерна не только для предприятий общественного питания, но и для коллег из смежных отраслей — сферы услуг, фитнеса. В связи с этим предлагаем рассмотреть возможность распространить такой налоговый режим и на иные отрасли либо внедрить специальный налоговый режим для предприятий, утративших право на УСН, — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин поручил трем ведомствам рассмотреть этот вопрос.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Что касается распространения на другие виды экономической деятельности, в частности, вы предлагаете распространить на отели, на фитнес-клубы, считаю, что такое возможно, но нужно все очень аккуратно продумать. Я попросил бы Минфин, Минэкономразвития и ФНС посмотреть на такие предприятия, — заключил глава правительства.

С 1 января 2022 года для предприятий общепита с годовым оборотом до 2 млрд рублей был отменен НДС и изменены критерии МСП. Лимит штата сотрудников для среднего бизнеса был увеличен с 250 до 1 500 человек. Детали — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов