«Известия»: UnionPay обогнала Visa по доле на мировом рынке дебетовых карт

В 2022 году доля транзакций по дебетовым картам системы UnionPay впервые превысила показатели системы Visa, об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные международной компании Nilson Report.

Так, доля UnionPay составила 40,03%, а Visa достигла показателя в 38,78%.

Объем операций по «пластику» американской платежной системы в 2022 году составлял $14,109 млрд, а у китайского игрока — $16,227 млрд. При этом у Visa трансакции с использованием дебетовых карт составили 63,91% от всех платежей, а у UnionPay — 75,12%.

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Издание отмечает, что транзакции по дебетовым картам Visa с 2011 года упали с почти 80% до 39,53%, а у китайской платежной системы, наоборот, выросли с почти нулевых показателей до 38,68% в 2021 году. Также в прошлом году у Visa сократился объем покупок по дебетовым и кредитным картам, тогда как у UnionPay оба этих показателя увеличились.

Доля дебетовых карт платежной системы MasterCard в промежуток между 2021 и 2022 годами упала почти на 18,5 п.п. — с 39,53% до 21,19%.



Подчеркивается, что трансакции по картам «Мир» не учитывались в исследовании, поскольку в нем анализируются глобальные игроки, а не национальные платежные системы.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, на рост доли китайской платежной системы на мировом рынке серьезно мог повлиять уход систем Visa и MasterCard из России. Также эксперты отметили, что на смену позиций повлиял рост экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и замедление ВВП США.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в марте заявлял, что отключение России от международных систем SWIFT, Mastercard и Visa не повлияло на стабильность внутренних переводов. Он напомнил, что решения по отключениям от SWIFT, от систем Visa, Mastercard не повлияли на внутренние транзакции, поскольку действует собственная система передачи финансовых сообщений.

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Илина Хакимова