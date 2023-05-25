В Поволжье с начала года зарегистрировали 64 кражи в поездах

В России участились случаи краж в поездах дальнего и пригородного сообщения. Эксперты считают, что такая тенденция связана с тем, что граждане стали чаще путешествовать внутри страны, поэтому эта проблема остается актуальной.

С начала года только в Поволжье выявили 64 хищения, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по ПФО.

Из них пять преступлений зарегистрировали сотрудники Казанского линейного управления МВД России на транспорте. У пассажиров крадут в основном смартфоны, ноутбуки и другую электронику, реже — деньги и материальные ценности.

Статистика за последние 3 года показывает, что рост количества имущественных преступлений на железной дороге только растет: по итогам 2022 года зарегистрировали 189 поездных краж (+14,55%), 2021-го — 165 (+22,22%), 2020-го — 135.

В Казанском линейном управлении МВД России на транспорте с начала года зарегистрировали 5 поездных краж (за 12 месяцев 2022 года — 9, 2021-го — 16, 2020-го — 12, 2019-го — 24).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Однако проводники напоминают: компания ответственности за личные вещи пассажиров не несет.

Отметим, что крадут не только вещи пассажиров, но и имущество самого перевозчика. Как рассказывают сотрудники железной дороги, людей не останавливает даже то, что проводник в курсе, что взял у него тот или иной человек, все равно «приватизируют».

В Управлении на транспорте подтвердили, что жертвами имущественных преступлений периодически становятся и работники подвижного состава.

В феврале у проводника поезда Новый Уренгой — Казань было похищено устройство контроля легитимности электронных билетов.



Чаще всего воруют гаджеты — телефоны, планшеты, ноутбуки и смартчасы, в том числе и оставленные без присмотра на зарядке в тамбуре или купе вагона. По словам сотрудников транспортной полиции, реже добычей злоумышленников становятся деньги или вещи пассажиров.

Тем не менее специалисты подчеркивают, что поездные кражи чаще всего успешно раскрываются сотрудниками транспортной полиции (раскрываемость подобных преступлений в округе выше, чем в среднем по стране):

— Важно помнить, чем быстрее сообщение о преступлении поступит в полицию, тем быстрее оно будет раскрыто. И тем быстрее похищенное имущество вернут законному владельцу, — отметили там.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

О том, какие вещи воруют у пассажиров и проводников, как обезопасить себя от кражи, что делать, если вы все-таки оказались в числе жертв поездных воров, — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова