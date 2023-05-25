«Выходя из вагона, захватила и чужие вещи»: в Поволжье выросло число краж в поездах

Фото: Марат Гайфуллин

Как выяснило «Реальное время», в России наметился рост краж в поездах дальнего и пригородного сообщения. Эксперты связывают это с возросшим количеством поездок и развитием внутреннего туризма — граждане стали больше путешествовать по стране. Кроме того, показатели возвращаются к допандемийным значениям. С начала года только в Поволжье выявили 64 хищения, из них пять преступлений зарегистрировали сотрудники Казанского линейного управления МВД России на транспорте. У пассажиров крадут в основном смартфоны, ноутбуки и другую электронику, реже — деньги и материальные ценности. Бывает, что жертвами воров становятся и бортпроводники. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Компания ответственности за личные вещи пассажиров не несет»

Проблема краж в поездах остается актуальной. Порой пассажиры даже не сразу замечают их и обнаруживают пропажу своих вещей, лишь когда начинают готовиться к выходу на нужной станции. В начале поездки всех просят держать документы и материальные ценности при себе, не оставлять на видном месте, тем не менее преступления случаются.

Так, бортпроводница Алина, работающая в поездах дальнего сообщения по маршруту Татарстан — Крым, рассказала, что хотя в ее сменах краж пока не было, но это случалось у ее коллег:

— Один раз украли ноутбук у девочки. Она оставила сумку, когда выходила на станции покурить. Спустя время вернулась, а сумки уже нет, кто-то взял из пассажиров. Смотрели по камерам, поднимали все, шуршали, полицию подключали. В итоге сумку нашли и передали девушке, — рассказала сотрудница железной дороги.

Фото: Алeкcaндp Кopчик/ commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

По словам Алины, в случае воровства в первую очередь проводники обязаны доложить начальству. С ними иногда ездит сопровождение: сотрудники полиции, часто ходят по вагонам работники службы транспортной безопасности.

— Все свои личные вещи, которые имеют для вас какую-то ценность, нужно прятать либо носить с собой в сумочке, барсетке какой-то. Помните, компания ответственности за личные вещи пассажиров не несет, — отмечает проводница.

Впрочем это касается не только вещей пассажиров, но и имущества самого перевозчика. Как рассказывают сотрудники железной дороги, людей не останавливает даже то, что проводник в курсе, что взял у него тот или иной человек, все равно «приватизируют».

Так, проводник Владислав, работающий в поездах по тому же направлению от частной компании «Гранд сервис экспресс», часто сталкивался с хищением имущества:

— Вопрос о воровстве в нашей компании поднимается довольно часто. Мне лично приходилось сталкиваться с подобным и даже предотвращать. Всегда крадут плед, стакан, подстаканник. Как новая смена — так что-то воруют. Обнаруживаю я это во время пересадок, как только все пересчитываю. Вот, например, я вам дал подстаканник, спустя какое-то время вы выходите на станции, может, и раньше своей, после чего я иду собирать ваше постельное белье и сразу указываю, что вы взяли подстаканник, если вы мне его не отдали, естественно.

Фото: Марат Гайфуллин

Число краж растет 3 года



Как сообщили «Реальному времени» в Управлении на транспорте МВД России по ПФО, в Поволжье с начала года зарегистрировали 64 кражи имущества граждан, совершенных в поездах дальнего и пригородного сообщения.

Если изучить статистику за последние 3 года, можно заметить тенденцию роста количества имущественных преступлений на железной дороге: по итогам 2022 года зарегистрировали 189 поездных краж (+14,55%), 2021-го — 165 (+22,22%), 2020-го — 135. Однако это говорит скорее о том, что россияне стали больше путешествовать по железной дороге, к тому же цифры возвращаются к допандемийным показателям — так, к примеру в 2019 году было совершено 205 таких преступлений.

В Казанском линейном управлении МВД России на транспорте с начала года зарегистрировали пять поездных краж (за 12 месяцев 2022 года — 9, 2021-го — 16, 2020-го — 12, 2019-го — 24).

В основном предметами преступного посягательства становятся мобильные гаджеты (телефоны, планшеты, ноутбуки, смартчасы), в том числе оставленные без присмотра на зарядке в тамбуре или купе вагона, сообщили в УТ МВД России по ПФО:

— Так, в 12 мая к проводнику поезда Москва — Челябинск обратился пассажир и сообщил, что в пути следования у него пропал мобильный телефон. Проводник, в свою очередь, передал сообщение в транспортную полицию. Полицейские в тот же день установили подозреваемого в совершении кражи — ранее неоднократно судимого 37-летнего мужчину. Похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу.

Фото: Марат Гайфуллин

По словам сотрудников транспортной полиции, реже добычей злоумышленников становятся деньги или вещи пассажиров: «Так, 14 мая в поезде Москва — Волгоград у одной из пассажирок похитили личные вещи — подарочный набор духов. Свою пропажу заявительница оценила в 5,5 тысячи рублей. Транспортные полицейские уже через несколько часов выявили подозреваемую в краже. Ею оказалась пассажирка того же поезда, которая, выходя из вагона по ст. Иловля, захватила с собой и чужие вещи. Похищенное изъято и будет возвращено владельцу».

Воруют и имущество железной дороги

В Управлении на транспорте подтвердили, что жертвами имущественных преступлений периодически становятся и работники подвижного состава. Так, в феврале у проводника поезда Новый Уренгой — Казань было похищено устройство контроля легитимности электронных билетов:

— Внешне этот специальный прибор похож на обычный смартфон, видимо, поэтому он и привлек внимание злоумышленника. Гражданин, совершивший кражу устройства, установлен транспортными полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 158 УК РФ, — сообщили в ведомстве.

Фото: mzd.rzd.ru

Специалисты также добавили, что поездные кражи, за редким исключением, успешно раскрываются сотрудниками транспортной полиции (раскрываемость подобных преступлений в округе выше, чем в среднем по стране): «Важно помнить, чем быстрее сообщение о преступлении поступит в полицию, тем быстрее оно будет раскрыто. И тем быстрее похищенное имущество вернут законному владельцу».



УТ МВД России по ПФО дислоцируется на территории 20 субъектов России, в том числе в 14 субъектах, входящих в состав Приволжского федерального округа. Под оперативным обслуживанием линейных подразделений находятся объекты железнодорожного транспорта трех железных дорог: Горьковской, Куйбышевской и Приволжской, эксплуатационная длина которых составляет более 15 тысяч километров. На указанных дорогах функционирует 119 вокзалов, 420 пассажирских станций, 505 станций с помещениями для пассажиров. Кроме того, есть 329 станций с грузосортировочными операциями. Среднесуточное количество курсирующих грузовых поездов — 1447, пассажирских поездов дальнего следования — 718, поездов пригородного сообщения — 637.



Протяженность линий Горьковской и Куйбышевской железных дорог в зоне ответственности Казанского ЛУ МВД России на транспорте — 913 км, сюда входят 66 станций, 93 остановочных пункта, 118 посадочных платформ, 6 локомотивных депо, 4 вагонных депо, 2 нефтеналивные станции, 9 хранилищ ГСМ на территории двух субъектов России — Татарстана и Кировской области. Основная часть обслуживаемых объектов транспорта — на территории нашей республики. Казанский железнодорожный узел был и остается одним из самых крупных в стране. Ежесуточно по Казанскому региону отправляется и прибывает более 100 пригородных поездов, которые перевозят до 22 тысяч человек в сутки.





Фото: Марат Гайфуллин

Оказались жертвой воровства, что делать?



Как быть, если вы все-таки оказались в числе жертв поездных воров? Юристы также советуют — как можно быстрее обратиться в полицию. Но, по словам экспертов, основная проблема в расследовании таких преступлений в поездах заключается в том, что само обращение в полицию не всегда может быть сиюминутным. Зачастую потерпевшие обнаруживают пропажу своих вещей и денег спустя длительное время после совершения преступления, не сразу сообщают об этом проводникам или сотрудникам полиции, что, естественно, значительно затрудняет раскрытие преступления. Иногда потерпевшие заявляют о краже после прибытия на конечную станцию, когда следы преступника и похищенного уже практически отсутствуют. То есть наступает ситуация, когда преступление не получится раскрыть «по горячим следам».

— При обнаружении кражи, во-первых, следует обратиться к проводнику, он обязан вызвать транспортную полицию, которая войдет в вагон на ближайшей станции. Во-вторых, с сотрудниками транспортной полиции необходимо будет составить заявление. Чем подробнее в нем будут описаны все известные потерпевшему обстоятельства, тем больше шансов на то, что преступник будет найден и украденные ценности возвращены. В заявлении необходимо будет указать, когда вы обнаружили пропажу, что именно пропало, примерная стоимость. Также понадобятся свидетели факта кражи, ими могут выступить соседи по купе или плацкартному отсеку, — советует казанский юрист Эллина Нафикова.

Как отмечает специалист, обязательно в заявлении необходимо указать (если это возможно), когда именно и где могла произойти кража. Если у потерпевшего есть понимание, когда именно она произошла, то необходимо уточнить у проводника, где территориально по графику в это время находился поезд. Это необходимо для того, чтобы закрепить территориальную подведомственность конкретному подразделению полиции и избежать проволочек в возбуждении уголовного дела.