Раис Татарстана в рамках инвестфорума AIM Global в Абу-Даби рассказал об инвестиционном потенциале республики

Раис Татарстана Рустам Минниханов в качестве почетного гостя принял участие в церемонии открытия Ежегодного инвестфорума AIM Global 2023 в Абу-Даби, сообщает его пресс-служба. Он выступил на пленарном заседании «Дебаты мировых лидеров».

— Форум для нас — это прекрасная площадка для презентации инвестиционных возможностей нашей республики, обмена опытом с зарубежными партнерами и налаживания новых контактов. Сегодня мы услышим интересные дискуссии и мнения экспертов на важную тему — «Смена инвестиционной парадигмы». Это очень актуальный вопрос. С учетом непростой геополитической ситуации, в мировой экономике происходят серьезные сдвиги, — подчеркнул раис.

Фото: rais.tatarstan.ru

По его словам, Татарстан является одним из ведущих, промышленно-развитых, научно-образовательных и инновационных регионов России. Минниханов отметил, что в республике создана мощная инвестиционная и инновационная инфраструктура и открыто множество площадок различного уровня, в том числе особые экономические зоны.

— Приглашаю всех присутствующих в Россию, в Казань, на KazanForum! Наша республика всегда открыта для партнерства и заинтересована в инновациях. Приглашаю вас в Татарстан, чтобы вы могли лично ознакомиться с нашим опытом и потенциалом, — заявил раис.

О том, что глава Татарстана прибыл в ОАЭ с рабочим визитом, сообщалось сегодня. В рамках поездки запланирован ряд встреч раиса республики с представителями деловых кругов и официальной власти ОАЭ, а также стран — участниц форума (на стенде республики).

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Елизавета Пуншева