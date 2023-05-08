Американский политик призвала не отправлять деньги Украине

Американский политик, бывший губернатор Аризоны Кари Лейк призвала не отправлять деньги Киеву для завершения конфликта. Об этом пишет RT.

По ее мнению, американской стороне необходимо добиваться переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для достижения мира.

— Я считаю, что Америка должна перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе Зеленского и Путина, — заявила она.

Фото: pixabay.com

В начале мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что США не планируют сохранять Украину как государство. По его мнению, американские власти заинтересованы только в том, чтобы использовать ее как территорию с ресурсами.



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Айрат Назипов