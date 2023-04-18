Житель Казани перечислил мошенникам полмиллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

35-летний житель Казани перечислил мошенникам почти 500 тысяч рублей, поверив, что на его имя пытаются оформить кредит, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по городу.



Потерпевшему позвонила женщина, которая представилась сотрудником кол-центра банка. Чтобы якобы предотвратить списание средств, собеседница предложила взять еще один заем и перевести деньги на якобы безопасный счет. Также она настоятельно рекомендовала потерпевшему никому не сообщать о ситуации. Мужчина оформил в банке кредит на 470 тысяч рублей и перевел их на неизвестные счета.

Позднее мужчина заподозрил обман и обратился в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Житель Нижнекамска лишился 415 тысяч рублей, поверив злоумышленникам, представившимся сотрудниками правоохранительных органов и банка. «Сотрудница правоохранительных органов» заявила 33-летнему мужчине, что кто-то использовал его персональные данные и совершает несанкционированный денежный перевод, за что ему якобы грозит уголовная ответственность.



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Маргарита Головатенко