В Казани пройдет концерт народной песни «Мозаика русской души»

Фото: пресс-служба МБУК «Казанская городская филармония»

В столице Татарстана на базе культурного центра «Чулпан» 23 апреля пройдет концерт Казанской городской филармонии под названием «Мозаика русской души». Начало запланирован на 17:00.

На концерте прозвучат народные песни и авторские композиции времен советской эстрады. Также зрители услышат мелодии из репертуара Муслима Магомаева, Анны Герман и других, сообщает пресс-служба Казанской городской филармонии.

Фото: пресс-служба МБУК «Казанская городская филармония»

В программе заявлены выступления народных артистов Татарстана Рустема Асаева, Алины Шарипжановой. На сцену выйдут заслуженные артисты республики Марина Карпова, дуэт «Фарида — Алсу», Эльвира Хайруллина, Айдар Габдинов, Гульшат Имамиева, а также Ясмин, Гульназ Гафурова, Алсу Валиуллина, Амир Ахмадишин, Руслан Закиров и ансамбль танца «Казань».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов