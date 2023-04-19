В Казани пройдет концерт народной песни «Мозаика русской души»
В столице Татарстана на базе культурного центра «Чулпан» 23 апреля пройдет концерт Казанской городской филармонии под названием «Мозаика русской души». Начало запланирован на 17:00.
На концерте прозвучат народные песни и авторские композиции времен советской эстрады. Также зрители услышат мелодии из репертуара Муслима Магомаева, Анны Герман и других, сообщает пресс-служба Казанской городской филармонии.
В программе заявлены выступления народных артистов Татарстана Рустема Асаева, Алины Шарипжановой. На сцену выйдут заслуженные артисты республики Марина Карпова, дуэт «Фарида — Алсу», Эльвира Хайруллина, Айдар Габдинов, Гульшат Имамиева, а также Ясмин, Гульназ Гафурова, Алсу Валиуллина, Амир Ахмадишин, Руслан Закиров и ансамбль танца «Казань».
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