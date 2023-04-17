В Китае и Казахстане разрешили транслировать матчи с участием «Рубина»

Футбольная национальная лига продала права на трансляции матчей Первой лиги в Китай и Казахстан. Договоры заключены до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба лиги.

— Для нас продажа прав на трансляции в другие страны — это лишь один шаг к реализации дальнейших планов лиги и достижению целей в сферах маркетинга и коммерции. Мы рады, что удалось именно сейчас наладить партнерство, и рассчитываем, что сотрудничество будет долгосрочным и плодотворным для всех, — заявил исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко.

В свою очередь коммерческий директор ФНЛ Роберт Тер-Абрамян рассказал, что в этом сезоне покупка российского контента за рубежом не так востребована, как раньше.

Фото: пресс-служба ФК «Нефтехимик»

— Для нас эта договоренность — хороший способ продвигать контент в стране, в которой огромное количество населения, на платформе, которая имеет большую аудиторию. Этот период до конца сезона мы используем для тестирования сотрудничества, которое включает в себя миссию заработка с точки зрения продажи прав, а также с точки зрения продвижения российского футбола на территории большой страны, — сообщил он.

Собеседник добавил, что эта сделка поможет привлечь китайские бренды в качестве спонсоров.

Напомним, в Первой лиге выступают три татарстанские команды. Казанский «Рубин» расположился на втором месте в турнирной таблице, «КАМАЗ» — на 10-м. Нижнекамский «Нефтехимик» занимает 11-е место.



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Айрат Назипов