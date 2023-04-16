Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов прокомментировал разработку проекта «Млечный путь»

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что президент России Владимир Путин одобрил разработку федерального проекта «Млечный путь» — его цель заключается в том, чтобы отслеживать космический мусор на орбите.

— Это проблема — космический мусор... У нас есть программа, я думаю, она скоро превратится в федеральный проект, потому что я встречался с президентом и получил от него согласие на разработку федерального проекта под названием «Млечный путь». Эта программа предусматривает слежение в первую очередь за всем космическим мусором, — цитирует «РИА Новости» слова Борисова.

Фото: kremlin.ru

По его словам, невозможно отследить мелкие частицы космического мусора — размером менее 10 сантиметров. В связи с этим Борисов призвал работать над созданием оптических, радиолокационных, орбитальных и наземных средств наблюдения, сбора и обработки информации, которые могут защитить от столкновения с космическим мусором.

12 апреля Путин в ходе встречи с Борисовым заявил, что Россия выделит в этом году более 251 миллиарда рублей на развитие космической отрасли.

— В этом году у нас чуть больше, по-моему, даже запланировано бюджетных ассигнований на космическую деятельность: в прошлом году где-то 224 с небольшим млрд рублей, а в этом — уже 251 с лишним. Выручка растет, — отметил глава государства.



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Антон Гаврилов