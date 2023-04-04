Татарстанцам рассказали о профилактике мышиной лихорадки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для профилактики геморрагической лихорадки в первую очередь необходимо соблюдать личную гигиену. Об этом ГТРК «Татарстан» сообщила специалист-эксперт отдела санитарной охраны территорий управления Роспотребнадзора по республике Регина Афлетонова.

— На 2023 год запланировано проведение дератизационных обработок открытых территорий Республики Татарстана на более чем 10 тысячах гектаров. В целях предотвращения ГЛПС необходимо при посещении парков, скверов, зеленых зон соблюдать личную гигиену. Посуду и пищу нельзя раскладывать на траве и пнях, — отметила она.

Пик заболевания ожидается в мае — июне. При проявлении симптомов ГЛПС необходимо незамедлительно обратиться к врачу, иначе осложнений — пневмонии и кровотечений — не избежать.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За первые 3 месяца текущего года диагноз «геморрагическая лихорадка» поставили 91 татарстанцу. Это в 3 раза больше значения 2022 года.

Напомним, о росте заболеваемости мышиной лихорадкой в конце марта сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина. Она отметила, что грызуны — носители вируса. Соответственно, чем их больше, тем выше вероятность контакта с ними, а следовательно, и заражения.

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Елизавета Пуншева