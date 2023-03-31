ФСБ: жительницу Казани задержали за призывы к дезертирству военных из зоны СВО

Фото: УФСБ по РТ

Сегодня Управление ФСБ по Татарстану распространило информацию об уголовном деле за антивоенные экстремистские посты в соцсетях. Жительницу Казани заподозрили в публичных призывах к российским военнослужащим о дезертирстве из зоны проведения специальной военной операции на Украине.



Дело возбуждено по ч. 2 п. «в» ст. 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Причем фигурантка полностью признала вину, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе УФСБ по РТ.

Первоначально ей избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке, но на последующие вызовы следователя она не явилась. По месту жительства и регистрации ее не нашли и объявили в федеральный розыск.

В задержании подозреваемой участвовали сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму МВД Татарстана. Детали не раскрываются.

Вахитовский райсуд Казани отправил фигурантку под домашний арест.