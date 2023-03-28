Исследование: в Казани усы и бороду в основном носят мужчины моложе 34 лет

В Казани 7 из 10 мужчин гладко выбриты. Усы предпочитают носить лишь 4% респондентов. Борода устраивает 10% опрошенных, 16% нравятся усы и борода в комплексе. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Усы предпочитают носить горожане в возрастной категории старше 45 лет (11%). Бороду вместе с усами оставляют в основном респонденты до 34 лет — 26%.

Интересно, что мужчины, чье жалованье находится на высоком уровне, чаще отращивают бороду и усы, в отличие от тех, кто не может похвастаться высокой зарплатой. Так, среди респондентов с доходом менее 50 тысяч рублей таких 15%, а вот среди тех, кто зарабатывает больше 80 тысяч рублей — 26%.

Фото: pixabay.com

В основном полностью избавляются от растительности на лице охранники и водители (84 и 81% соответственно). Усы в большей степени предпочитают носить рабочие, генеральные директора и инженеры — по 6%, а также охранники — 6%, водители и юристы — по 3%. Бороду чаще оставляют бармены и юристы — по 19%, рабочие — 9%, повара, логисты и официанты — по 5%. Брутальный имидж чаще других выбирают бармены (среди них усы и бороду носит почти каждый третий — 35%), повара и дизайнеры (по 24%).



Однако усы и борода у мужчины нравятся далеко не каждой женщине. Так, 32% представительниц прекрасного пола заявили, что им больше симпатичны мужчины без растительности на лице, 22% женщин нравятся мужчины с небольшой щетиной. 10% любят мужчин с усами и бородой. Еще 8% признались, что им нравятся только борода или только усы.



В 2020 году стало известно, что Казань попала в топ-10 городов-миллионников, где мужчины носят самую длинную бороду. В рейтинге, который составила федеральная сеть барбершопов Borodach, столица Татарстана оказалась на девятом месте со средней длиной бороды в 2,7 сантиметра.

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Антон Гаврилов