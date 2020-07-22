Казань вошла в десятку самых «бородатых» российских городов

Федеральная сеть барбершопов Borodach составила рейтинг длины бороды в городах-миллионниках. Казань оказалась на девятом месте в списке.

Рейтинг составлялся на основе внутренней аналитики, а также данных, собранных через собственное мобильное приложение для вызова барбера на дом.

Столица Татарстана заняла девятое место со средней длиной бороды в 2,7 см.

Самым «бородатым» российским городом оказался Новосибирск — средняя длина бород жителей этого города составляет 6,3 сантиметра. На втором месте — Челябинск (5,8 см), замкнул тройку лидеров Санкт-Петербург (5,2 см).

Четвертое место занял Красноярск, здесь средняя длина бороды у мужчин составляет 4,6 см. Пятое место досталось Москве со значением 4,3 см.

Длина бороды в 3-4 см популярна в Екатеринбурге (3,1 см), Самаре (3,5 см) и Омске (3,8 см). Замыкает десятку лидеров Ростов-на-Дону. Жители этого города предпочитают носить бороду не ниже 2,3 см.