УНИКС подписал контракт с защитником Маркосом Найтом

Фото: БК УНИКС

Казанский баскетбольный клуб УНИКС подписал контракт с 33-летним защитником Маркосом Найтом, соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено на следующий, сообщили в пресс-службе клуба.



В этом сезоне Единой лиги ВТБ Маркос Найт был лидером «Самары». Он входит в топ-5 лиги по средней результативности (16,9 очка), занимает шестое место в чемпионате по эффективности (18,7), десятое — по перехватам (1,5), 14-е — по передачам (4,5), 20-е — по подборам (4,9), а еще у защитника 15-е место по точности попаданий из-за дуги (42% трехочковых).

В Самару защитник из АСВЕЛа перешел прошлым летом. Там он выиграл чемпионат Франции и провел 17 матчей в Евролиге (8,2 очка и 4,6 подбора).

В январе Легкий форвард Владислав Одиноков перешел из московской МБА в УНИКС на правах аренды. Соглашение с 22-летним баскетболистом рассчитано до конца сезона-2022/23.



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Маргарита Головатенко