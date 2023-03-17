Таиланд планирует продлить безвизовое пребывание туристов до 45 дней

Власти Таиланда планируют продлить действующий до 31 марта режим безвизового пребывания иностранных туристов в стране до 45 дней, сообщил замруководителя Туристического управления Таиланда (ТАТ) Сирипакорн Чиасамут.



— Раньше туристы, прибывая в страну без виз, могли оставаться 30 дней. С 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года этот срок был увеличен до 45 дней. Сейчас мы планируем продлить это расширение до конца 2023 года, — приводит его слова «Интерфакс».

Для российских туристов планируется ввести электронные визы. Если туристы из РФ желают провести в Таиланде больше 45 дней, они должны будут получить визу в посольстве в Москве. В этом случае они смогут остаться в стране 60 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Сегодня стало известно, что Индия ограничила срок пребывания россиян в стране до 180 дней в год. Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней.



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Маргарита Головатенко