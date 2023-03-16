В Нижнекамске покажут спектакль Театра Наций «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Нижнекамскнефтехим"

31 марта в 18.30 на основной сцене Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» состоится гастрольный показ спектакля Театра Наций «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра».



Лучшие хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады в исполнении артистов, учеников талантливого преподавателя Олега Львовича Кудряшова, профессора Российского института театрального искусства (ГИТИС). Живой звук, энергия и невероятный уровень драйва ждут каждого зрителя «Fарс-мажорного концерта».

Здесь сочетаются музыкальный и драматический театр, что дает совершенно новую жизнь старым песням. Знакомые каждому мелодии приобретают уникальное звучание, способное объединить не только разные поколения, но и разные эпохи.

Партнерство СИБУРа и Театра Наций ведется с 2015 года и реализуется в рамках направления «Культура» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», объединяющей всю деятельность компании по поддержке и реализации социально-значимых проектов в регионах работы площадок.



Продолжительность: 1 час 30 минут. Спектакль идет с одним антрактом (12+).

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