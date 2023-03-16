Власти Казани определили порядок выплаты ежемесячной надбавки молодым педагогам

Власти Казани определили порядок выплаты ежемесячной надбавки педагогическим работникам — молодым специалистам. Такое постановление опубликовано в сборнике мэрии города.

В документе сказано, что для получения субсидии в Управление культуры должно обратиться учреждение, где работает педагог. Руководителю нужно подать заявление с пояснительной запиской, которая объяснит необходимость предоставления бюджетных средств на эти цели. Кроме того, директор должен назвать количество учителей, которые рассчитывают получить ежемесячную надбавку.

В свою очередь, Управление культуры регистрирует заявку в день поступления. В течение пяти дней оно рассматривает обращение и либо одобряет заявку, либо отказывает в удовлетворении заявления.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Размер субсидии определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Управлению культуры на соответствующий финансовый год и плановый период, которому как получателю средств бюджета муниципального образования города Казани доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых субсидий, — сказано в документе.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин Татарстана увеличил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате молодых педагогов. Так, возраст педагогов, имеющих право на надбавку, был поднят с 30 до 35 лет. Вместе с этим размер выплаты увеличен с 1 111 до 2 510 рублей. Постановление вступило в силу с начала этого года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов