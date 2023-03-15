Прокуратура нашла нарушения при эксплуатации ледовой переправы в Елабужском районе Татарстана
Камская транспортная прокуратура выявила нарушения при эксплуатации ледовой переправы в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— Установлено, что на ледовой переправе отсутствует специальная дорожка для пешеходов; сотрудниками переправы не производится регулярное измерение толщины льда; перед въездом на ледовую переправу отсутствует информация о необходимости высадки пассажиров из автотранспорта, — рассказали в ведомстве.
Также организатор переправы не издал единый приказ, который устанавливает даты начала и окончания работы переправы, а также режима работа переправы в течение суток. По мнению ведомства, все эти нарушения могут спровоцировать аварийные ситуации, а также причинить кому-либо вред.
Сейчас Камский транспортный прокурор передал руководителю ООО «Камские переправы» представление об устранении нарушений закона. В ведомстве обещали следить за развитием ситуации.
Напомним, ледовая переправа в Елабужском районе Татарстана завершила свою работу в начале этой недели. Ее закрыли из-за потепления.
В тот же день завершили свою работу переправы Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые. А ледовый путь через реку Кама по маршруту Соколка — Новый Закамский в Мамадышском районе республики был перекрыт в прошлую пятницу.
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