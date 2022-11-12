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Паспорт готовности к отопительному сезону в Татарстане не получил один район

10:59, 12.11.2022
Паспорт готовности к отопительному сезону в Татарстане не получил один район
Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Из 45 муниципальных образований Татарстана не получил паспорт готовности к отопительному периоду лишь Пестречинский район, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Кабмине республики.

По его словам, неполучение паспорта связано с замечаниями и отсутствием акта готовности к отопительному периоду по районному бюджетному учреждению «Отдел образования».

Айзатуллин обратился к главам муниципальных районов — приложить все усилия для завершения данной работы до 15 ноября.

В конце октября сообщалось, что акты готовности к отопительному периоду в Татарстане получили 143 теплоснабжающие и теплосетевые организации из 157, что составляет 92% от плана.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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