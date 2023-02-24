СМИ: прокуратура потребовала в суде заблокировать YouTube в России

Прокуратура города Владимира обратилась в Ленинский районный суд города с требованием ограничить доступ к видеохостингу YouTube. Об этом пишет ТАСС.

По материалам издания, прокурор просит ограничить доступ к нескольким доменам, включая https://www.youtube.com.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По последним данным, прокуратура опровергла «РИА Новости» намерение блокировать доступ к YouTube в России. В надзорном ведомстве заявили, что суть поданного иска уточняется.



Напомним, что еще 18 января бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин анонсировал в скором времени закрытие видеохостинга YouTube. Он назвал его «информационной чумой» и отметил, что чуть меньше половины роликов на сервисе направлено против России. Кроме того, Пригожин отрицательно высказался в отношении тех, кто не поддерживает идею о закрытии YouTube в России.



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Айрат Назипов