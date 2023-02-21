Экологи «Нижнекамскнефтехима» провели увлекательный урок для учеников 25-й гимназии

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Может ли пластиковый стакан из-под кофе помочь в сохранении ресурсов планеты? Какой предмет, признанный в Париже модным аксессуаром, способствует сокращению потребления одноразовых вещей? Теперь ответы на эти и другие вопросы знают ученики 25-й гимназии. Специалисты «Нижнекамскнефтехима» провели для них необычный урок — «Экологические истории». Его участниками стали учащиеся 5-х и 6-х классов.

В игровой форме мальчишки и девчонки выяснили, как нужно грамотно обращаться с отходами и как действовать, чтобы уменьшить экологический след в повседневной жизни. К примеру, многоразовый пластиковый стакан для кофе — это прекрасный напарник, который может помочь сберечь ресурсы планеты. А предмет со смешным названием «авоська», который в Париже еще считается модной «штучкой», может стать отличной заменой одноразовому пакету при походе в супермаркет. Также школьники познакомились с вариантами переработки мусора, благодаря которой из отходов получаются новые вещи.

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В конце занятия ребята получили памятные подарки от «Нижнекамскнефтехима».