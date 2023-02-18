Психотерапевт рассказал, с помощью каких критериев можно диагностировать шизофрению

Шизофрению невозможно выявить с помощью сновидений. Об этом рассказал врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Михаил Кумов, передает Daily Moscow:

— Люди могут видеть какие угодно сумасшедшие, яркие, кошмарные сны — это говорит о насыщенной событиями жизни, о каких-то текущих переживаниях, волнениях, воспоминаниях, — отметил он.

По словам Кумова, шизофрению диагностируют на основании четких диагностических критериев. Сновидения к ним не относятся.

Психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим рассказала, что только специалист может назначить прием антидепрессантов, так как крайне важно собрать анамнез. При назначении препарата учитывается множество факторов, в том числе наличие депрессивных эпизодов в семье, история болезни пациента и другое.



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Елизавета Пуншева