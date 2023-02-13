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Психолог об антидепрессантах: «У них есть даже отложенный негативный эффект»

03:33, 13.02.2023
Психолог об антидепрессантах: «У них есть даже отложенный негативный эффект»
Фото: pixabay.com

Только специалист может назначить прием антидепрессантов, так как крайне важно собрать анамнез. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

При назначении препарата учитывается множество факторов, в том числе наличие депрессивных эпизодов в семье, история болезни пациента и другое. Антидепрессанты влияют на мышление, из-за чего прием должен контролировать специалист, подчеркнула психолог.

— У них есть даже отложенный негативный эффект, потому что человек заглушил эмоции, а проблему не решил, а когда он перестанет пить препарат — проблема никуда не делась, — отметила она.

Жители Татарстана в 2022 году потратили на антидепрессанты 77,9 млн рублей — это на 48% больше, чем в период с января по сентябрь 2021 года. Всего в аптеках республики было продано 146,2 тысячи упаковок таких препаратов.

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Елизавета Пуншева
ОбществоМедицина

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