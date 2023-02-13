Психолог об антидепрессантах: «У них есть даже отложенный негативный эффект»

Только специалист может назначить прием антидепрессантов, так как крайне важно собрать анамнез. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук Софья Сулим.

При назначении препарата учитывается множество факторов, в том числе наличие депрессивных эпизодов в семье, история болезни пациента и другое. Антидепрессанты влияют на мышление, из-за чего прием должен контролировать специалист, подчеркнула психолог.

— У них есть даже отложенный негативный эффект, потому что человек заглушил эмоции, а проблему не решил, а когда он перестанет пить препарат — проблема никуда не делась, — отметила она.



Жители Татарстана в 2022 году потратили на антидепрессанты 77,9 млн рублей — это на 48% больше, чем в период с января по сентябрь 2021 года. Всего в аптеках республики было продано 146,2 тысячи упаковок таких препаратов.



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Елизавета Пуншева