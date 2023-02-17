Власти Зеленодольска прокомментировали массовую эвакуацию школ
Сразу несколько школ Зеленодольска получили сообщения о минировании. Об этом сообщила начальник пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.
— В 11 школах и 1 детском саду незамедлительно была проведена эвакуация детей и взрослых. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась, — рассказала она.
По словам Чибриковой, администрация учебных заведений передала информацию в правоохранительные органы.
Напомним, месяц назад несколько школ Казани получили сообщения о минировании. Все они оказывались ложными.
Осенью 2022 года произошло несколько похожих ситуаций. 11 и 19 октября ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. В мае 2022-го на электронную почту 58 образовательных организаций Казани пришла рассылка с предупреждением о минировании.
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