Власти Зеленодольска прокомментировали массовую эвакуацию школ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сразу несколько школ Зеленодольска получили сообщения о минировании. Об этом сообщила начальник пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.

— В 11 школах и 1 детском саду незамедлительно была проведена эвакуация детей и взрослых. Информация о взрывных устройствах не подтвердилась, — рассказала она.

По словам Чибриковой, администрация учебных заведений передала информацию в правоохранительные органы.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, месяц назад несколько школ Казани получили сообщения о минировании. Все они оказывались ложными.

Осенью 2022 года произошло несколько похожих ситуаций. 11 и 19 октября ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. В мае 2022-го на электронную почту 58 образовательных организаций Казани пришла рассылка с предупреждением о минировании.



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Айрат Назипов