В ФНС сообщили, что экспериментальный налоговый режим привлек 8 тысяч участников

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Федеральная налоговая служба (ФНС) России зафиксировала 8 тысяч участников экспериментального налогового режима АвтоУСН, об этом доложил глава ФНС Даниил Егоров.



— Мы с Министерством финансов подведем промежуточные итоги этого пилота и доложим вам дополнительно. В случае вашего согласия можно будет распространить его на всю территорию России, — сказал он и отметил, что такую возможность следует ожидать с начала следующего года.

Систему автоматизированного упрощенного налогообложения внедрили с июля 2022 года. Она работает в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Ей пользуются небольшие компании и индивидуальные предприниматели с численностью работников до пяти человек. С 1 января 2023 года к системе могут подключиться также действующие компании.

В августе прошлого года микробизнес сообщил о неготовности переходить на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) — таким образом высказались 97% российских фирм из сферы микробизнеса.



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Маргарита Головатенко