Главного автоинспектора Лаишево отправили под домашний арест

Советский районный суд Казани отправил начальника отделения ГИБДД отдела МВД по Лаишевскому району Михаила Тюрина под домашний арест. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие просило суд заключить его под стражу, но в удовлетворении ходатайства ему было отказано. В итоге Тюрин будет находиться под домашним арестом как минимум до 9 апреля.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, о задержании Михаила Тюрина «Реальное время» писало сегодня. Его подозревают в получении взятки в 20 тысяч рублей. Уголовное дело против капитана полиции возбуждено в центральном аппарате Следкома по РТ. Один из источников «Реального времени» отмечает, что, несмотря на признание фигуранта в причастности к получению средств, силовики намерены просить суд о его заключении под стражу.

По версии следствия, 20 тысяч рублей главный автоинспектор Лаишево получил от некоего посредника в интересах водителя из Подмосковья, который 15 декабря 2022 года за рулем FAW попал в аварию на территории Лаишевского района, но покинул место ДТП. Данное нарушение правил дорожного движения предусматривает наказание в виде лишения прав от года до полутора лет либо административный арест до 15 суток. Деньги передавались за то, чтобы нарушителя не привлекали к ответственности, описывают фабулу дела источники «Реального времени».

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Айрат Назипов