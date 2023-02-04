В конкурсе на лучшее новогоднее оформление победили Кировский и Московский районы Казани

Сегодня в столице Татарстана подвели итоги X республиканского конкурса на лучшее новогоднее мероприятие и праздничное оформление. Первое место поделили между собой администрация Кировского и Московского районов Казани. Награду первому заместителю главы администрации Ильсуру Хисматуллину вручил сам президент республики Рустам Минниханов.

Кировский и Московский районы победили в номинации «Лучшее оформление центральной новогодней елки и проведение новогодних мероприятий». Отмечается, что перед Новым годом в районах открыли 12 елочных городков. Одна из площадок была организована в парке жилого района Салават Купере, где огни на новогодней елке зажглись впервые.

Республиканский конкурс походил с 16 декабря по 15 января. По результатам заявочной компании, жюри оценивали 94 работы в 44 муниципальных районах и 35 сельских поселениях — по 10 номинациям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на фоне проведения специальной военной операции и частичной мобилизации, которая уже завершена, некоторые регионы России решили отказаться от масштабных праздничных мероприятий. В свою очередь, президент Татарстана Рустам Минниханов высказался против такой меры.

— Новогодний праздник — это прежде всего праздник для наших детей, почему мы должны лишать их радости? Мы поддерживаем специальную военную операцию (СВО), прилагаем огромные усилия, но жизнь продолжается, — сказал он.

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Максим Кокунин