Татарстанцы оценили бесплатную медицину на 3,4 из 10 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Татарстана не удовлетворены бесплатной медициной в регионе. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства «Промрейтинг».



В среднем в Татарстане уровень бесплатной медицины оценивают на 3,4 балла из 10 — это хуже, чем в среднем по России — 3,5. Респонденты единогласно решили, что на максимальный балл система не работает — 10 баллов не поставил никто, тогда как в Москве максимум поставили 5,3% респондентов, в ряде других регионов — 3,7% опрошенных.

От 6 до 10 баллов поставили только 10,8% опрошенных татарстанцев, что на 15,5% меньше московских показателей. 26,2% голосовали за середину — 5 из 10.

Фото: promrating.ru

В связи с неудовлетворенностью бесплатной медициной абсолютное большинство татарстанцев периодически обращаются к платным специалистам — в 2022 году частные клиники посещали 72,7% опрошенных. Платную медицину в республике оценивают на 5,65 балла из 10. В исследовании отмечается, что в регионе в последнее время повысился уровень доступности и представленности платных медицинских услуг.

Женщины больше, чем мужчины, настроены платить за медицину. Женщины в среднем ставят платной медицине региона оценку 6,43 балла из 10, тогда как мужчины — 4,53 балла. Самыми позитивно настроенными оказались молодые люди от 18 до 24 лет, которые поставили платной медицине в среднем 8 баллов.

Основные причины, по которым татарстанцы обращаются в платные клиники:

отсутствие очередей (54,3%); скорость оказания услуг (45,7%); комфортные условия приема и ожидания, а также качество медицинских процедур (по 31,5%); простота записи на прием (30,4%); высокий профессиональный уровень врачей (19,6%).

Фото: promrating.ru

В дополнение к базовым пунктам татарстанцы дополнительно отмечают проблемы с узкими специалистами в государственной медицинской системе региона и проблемы с записью к нужным специалистам (получением направлений и талонов).

Топ самых популярных услуг в платном секторе татарстанской медицины составили стоматология/протезирование зубов (28,9%), УЗИ (21,5%), анализы (16,5%), МРТ (9,9%), консультации узких специалистов (7,4%).

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Маргарита Головатенко