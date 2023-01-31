Команда ТАИФ-НК успешно выступила на зимней региональной спартакиаде Росхимпрофсоюза

Фото: Динар Фатыхов

В минувшие выходные в Казани, на базе санатория «Ливадия-Татарстан», кипели спортивные страсти. Там проходила уже четвертая по счету зимняя спартакиада. 2 дня, 4 спортивные дисциплины (шахматы, настольный теннис, лыжные гонки и лыжная эстафета), 7 команд, 106 участников.

— Спорт действительно объединяет. Летнюю спартакиаду этим летом мы соберем уже в 28-й раз. Зимние проходят не так давно, но как наши участники болеют друг за друга! На лыжной трассе всегда во главе всего — взаимовыручка. Конечно, есть и состязательность, и жажда победы, но победа любой ценой — это не про нашу спартакиаду, — в интервью «Реальному времени» рассказала организатор состязаний — председатель Татрескома Росхимпрофсоюза Эльза Насыбуллина.

Зампредседателя Федерации профсоюзов Татарстана Марат Гафаров специально приехал на открытие соревнований, чтобы поприветствовать участников спартакиады.

— Росхимпрофсоюз — большие молодцы. Они уже много лет вот так вот собирают членов профсоюзов, в том числе на мероприятия спорта, и много других мероприятий — площадки, где может проявиться не только спортивный дух, но и рождаются новые идеи, которые потом воплощаются в жизнь, — подчеркнул он.

Профсоюзную организацию АО «ТАИФ-НК» в спартакиаде представляла сборная из 11 спортсменов под руководством бессменного с 2014-года капитана — председателя профсоюзной организации компании Светланы Казанкиной. Как отмечает она сама, руководство компании оказывает профсоюзному движению огромную помощь во всех начинаниях. Генеральный директор, сам увлеченный спортсмен, моментально откликается на просьбы:

— Никаких вопросов с участием в активностях профсоюзов не возникает: если необходимо — освобождают на время событий от работы. Сюда мы приехали на комфортабельном микроавтобусе, выделенном руководством. С учетом расстояния от Нижнекамска до Казани — это очень важно. Попросили для участия в зимних соревнованиях единую теплую форму, и ее сразу нам заказали, — рассказала капитан команды.

Она, к слову, еще и участник шахматного турнира. Спортсмены-интеллектуалы завершили свою программу первыми, внеся в копилку ТАИФ-НК серебро второго командного места. Теннисистам повезло меньше: соперники, памятуя о прежних поражениях, учли ошибки и в тяжелой борьбе не пропустили нефтепереработчиков на пьедестал почета.

Пятерке лыжников на трассе на озере Лебяжье предстояли два дня соревнований. В первый — гонка. Мужчины бежали на 5 километров, женщины — на 3.

— Я всегда там, где люди позитивные и веселые, и спортивные. Участвовать в соревнованиях — это интересно. Это соревнование прежде всего с самой собой: со страхом перед состязаниями, — считает Жанна Халаимова — лыжница, а еще ведущий инженер лаборатории НПЗ АО «ТАИФ-НК». Она в команду подтянула и коллегу Лилию Юсупову — тоже специалиста лаборатории.

— Я очень люблю лыжи. Участвую и в соревнованиях по предприятию, занимаю места. В этой команде собрались люди, одинаковые по духу, неравнодушные к спорту — и вот, я тоже здесь, — включилась в разговор ее коллега по команде.

— Участие в соревнованиях — это еще и возможность переключения, в том числе — эмоций. На производстве — одни эмоции, здесь — другие. И после адреналинового выплеска здесь словно получаешь новое дыхание в работе, — поддержал коллег по лыжной команде Ильдар Хайбуллин — инженер отдела метрологии и управления ТАИФ-НК.

Фото: АО «ТАИФ-НК». Реклама: АО «ТАИФ-НК»

Лыжники сборную компании не подвели: по итогу первого дня соревнований и лыжных гонок — второе командное место и еще одно серебро в копилку команды. Эстафета второго дня соревнований принесла третье командное место и бронзовые медали.