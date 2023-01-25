Российские студенты назвали самые значимые для истории страны личности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исследование Российского государственного социального университета (РГСУ) показало, что самыми значимыми для истории России личностями стали Петр I, Владимир Путин и Екатерина II. В опросе приняли участие более 1,3 тысячи студентов, пишет RT.

Безусловным лидером является Петр I — так считают более 72% опрошенных, на втором месте — Владимир Путин (54% респондентов), на третьем — Екатерина II (47%).

В список также вошли Иосиф Сталин — 40,1% и Иван IV (Грозный) — 32,7%, при этом в нем нет Владимира Ленина и Михаила Горбачева, говорится в исследовании.

Фото: ru.wikipedia.org (Петр I)

Самым трудным периодом российской истории, по мнению большинства студентов, стало время Великой Отечественной войны (47,8%). В десятку популярных ответов также вошли период Великой Октябрьской революции и Гражданской войны, время сталинских репрессий, Смутное время и монголо-татарское иго. Более 7% респондентов назвали трудной всю историю России.

«Реальное время» опубликовало большой текст в честь Дня студента. Согласно анализу, в 2021 году самой популярной специальностью в вузах Татарстана стало образование и педагогические науки. До этого на протяжении двух лет, в 2019-м и 2020-м, лидировали экономика и управление, а образовательные программы для будущих учителей занимали по востребованности среди поступивших лишь второе место.



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Айрат Назипов