Исследование: 54% татарстанцев приобретали принадлежности для работы

54% татарстанцев покупали что-либо для работы по собственному желанию. 17% делали это по требованию работодателя. 29% опрошенных признались, что никогда не сталкивались с «поборами» на работе. Об этом говорится в результатах исследования крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

Аналитики также выяснили, что 12% казанцев работодатель полностью возместил средства за свое требование приобрести, что либо для работы. 24% признались, что им возместили потраченные средства частично. Остальным опрошенным работодатель затраты не возместил.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исследование показало, что чаще всего жители РТ покупают для работы канцелярские принадлежности (45%). 31% для работы закупают рабочие инструменты, спецодежду покупают 24% опрошенных. Мелкую электронику, например, наушники, клавиатуру, либо компьютерную мышь покупают 21% респондентов. Столько же приобретают для работы средства индивидуальной защиты (антисептики, перчатки, маски). 14% покупают средства гигиены, еще 7% признались, что для работы покупали учебные материалы, либо мелкую бытовую технику. 5% приходилось приобретать программное обеспечение.

53% татарстанцев заявили, что работодатель не просит их сдавать деньги в целях реализации рабочих нужд. 31% опрошенных напротив признались, что в их компании сдают деньги в случае любого личного праздника. Еще 14% рассказали, что в их компании принято собирать деньги на корпоративы. 24% опрошенных заявили, что на их предприятии коллеги складываются деньгами на помощь коллегам в сложных жизненных ситуациях. 14% — скидываются на подарки начальству. Более того 8% опрошенных рассказали, что в их компании принят сбор денег по случаю гендерных праздников и в целях благотворительности. Столько же признались, что выплачивают профсоюзные взносы.

Фото: Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

54% опрошенных заявили, что в их компании сбор денег на корпоративы и подарки происходит добровольно. Еще 24% респондентов отметили, что данный вопрос порой ситуативно разнообразен. 22% опрошенных заявили, что «поборы» обязательная практика для каждого сотрудника их компании.

Также аналитики выяснили, что 75% татарстанцев придерживаются той позиции, что сбрасываться деньгами это хорошо, но только в том случае, если это происходит добровольно. 5% жителей РТ полностью поддерживают такую практику. Еще 17% опрошенных выступили против такой практики, заявив, что скидываться на что-либо на работе неправильно.

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Антон Гаврилов