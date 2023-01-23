Минцифры начало принимать заявки на отсрочку от армии для ИТ-специалистов

Сегодня стартует прием заявок на отсрочку для IТ-специалистов в рамках весеннего призыва. Об этом сообщили в Минцифры России. Там отметили, что правила подачи заявления изменились — теперь информацию о себе может заполнить сам сотрудник.



— Отсрочка от срочной службы для IТ-специалистов действует с марта 2022 года. В этом году форма для отсрочки откроется 23 января. <...> Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь сможет заполнить сам сотрудник, — сказано в сообщении министерства.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники должны подать заявления с 23 января по 6 февраля через портал госуслуг, где работодатель увидит их в своем личном кабинете. До 9 февраля компании нужно проверить и утвердить данные. После этого Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

— Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно, — уточнили в ведомстве.

В Минцифры России еще раз напомнили, каким критериям должны отвечать специалисты:

российское гражданство, мужской пол;

возраст — от 18 до 27 лет;

работа по трудовому договору;

нормальная продолжительность рабочего дня;

высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку;

работа в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года. Компания должна быть аккредитована до 9 февраля 2023 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Осенью министерство представило документ, содержащий 195 специальностей в IT и связи, подходящих под критерии освобождения от мобилизации для соответствующих работников. В список попали IT-специальности в таких направлениях, как математика, ядерная физика, астрономия, химия, биология, архитектура, информационная безопасность, лазерные технологии, судебная экспертиза, самолето- и вертолетостроение, оптотехника, кораблестроение, управление персоналом, пиар, геология, металлургия, графика и другие.

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Илина Хакимова