Минюст признал иноагентами актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого
Минюст пополнил список иностранных агентов, включив в него актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого.
Теперь в списке 522 участника — физлица и организации.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.
В конце декабря 2022 года Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов четыре организации и столько же физических лиц.
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