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Минюст признал иноагентами актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого

21:21, 13.01.2023
Минюст признал иноагентами актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого
Фото: minjust.gov.ru

Минюст пополнил список иностранных агентов, включив в него актера Артура Смольянинова и критика Артемия Троицкого.

Теперь в списке 522 участника — физлица и организации.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

В конце декабря 2022 года Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов четыре организации и столько же физических лиц.

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Маргарита Головатенко
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