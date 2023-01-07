Дерматолог рассказала о проявлениях холодовой аллергии и обморожения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Дерматолог частной клиники Санкт-Петербурга Ирина Котова рассказала, как проявляется холодовая аллергия, а также как распознать обморожение. Ее слова приводит RT.

— Что касается холодовой крапивницы, человек, как правило, об этом знает, потому что это либо в детстве начинается, либо в подростковом возрасте, когда меняется гормональный фон. Человек узнает, что, когда он замерзает, а также при низких температурах, его кожа покрывается волдырями. Это может сопровождаться зудом, отекшей кожей. Так работает вегетативная нервная система у человека, — сказала Котова.

По словам эксперта, можно использовать местные антигистаминные средства, чтобы быстро снять реакцию.

Говоря об обморожении, Котова объяснила, что, когда человек длительное время находится на открытом воздухе, у него могут начаться покалывания и неприятные ощущения.

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— Затем добавляются покраснения, в более запущенной стадии — отек, болезненность, далее могут возникать некротические изменения. Необходимо согреть, растереть, восстановить кровообращение. Можно варежкой аккуратно. Если присоединяется кожная реакция или кожа травмирована — тереть не нужно. Важно согреться, можно под воду теплую (комнатной температуры), наружно нанести средства на основе пантенола. Нужно стараться надевать что-то из натуральной шерсти, — подытожила дерматолог.

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. По прогнозам синоптиков, до 11 января температура воздуха на территории РТ может опускаться на 9—18 градусов ниже сезонной нормы.

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Айрат Назипов