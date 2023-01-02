Сегодня катки в парках Казани закрыты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Катки в парках столицы Татарстана закрыты из-за аномального тепла, сообщается в телеграм-канале Дирекции парков и скверов Казани. В частности, это касается популярных катков в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ, где завтра запланирован детский утренник.

Кроме того, сегодня ожидается облачая погода с прояснениями, местами мокрый снег, в некоторых районах с дождем, прогнозируется метель, туман и гололед. При этом днем температура составит от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

Из-за капризов природы сезон 2022/23 на катке в парке «Черное озеро» открылся только 28 декабря. В новогоднюю ночь его посетили 10 тысяч человек.

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