В «Метроэлектротрансе» опровергли информацию о сходе трамвая с рельсов в Казани
В МУП «Метроэлектротранс» прокомментировали информацию о сходе вагона трамвая с рельсов по улице Гвардейской в районе остановки «Сады».
— Схода не было, сыграла стрелка на примыкании пути, вследствие чего вагон пошел вразрез, — указали в пресс-службе предприятия.
В течение 47 минут движение на данном участке было восстановлено, отметили в «Метроэлектротрансе».
В июле трамвай маршрута №4 сошел с рельсов по улице Даурской в Казани. Специалисты восстановили движение спустя два часа.
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