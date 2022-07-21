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На улице Даурской в Казани трамвай сошел с рельсов, движение по маршруту №4 приостановили

19:58, 21.07.2022
На улице Даурской в Казани трамвай сошел с рельсов, движение по маршруту №4 приостановили
Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани временно приостановили движение трамвая маршрута №4, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

На улице Даурской из-за нарушения скоростного режима произошел сход трамвайного вагона. Специалисты работают на месте, чтобы в восстановить движение как можно скорее.

В начале недели в Казани трамвай сошел с рельсов на улице Тукая, 125. Тогда приостановили движение маршрутов №5а и №3.

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Маргарита Головатенко
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