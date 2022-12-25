За год картофель в Татарстане подешевел в 1,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за год подешевел картофель. Как подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики, средняя цена одного килограмма снизилась в 1,5 раза.

На 20 декабря прошлого года татарстанцы могли купить 1 кг картофеля в среднем за 42,18 рубля. На 19 декабря средний чек составил 27,44 рубля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что с 12 по 19 декабря текущего года картофель в Татарстане стал дороже на 4,7%. Вместе с ним выросли средние цены и на другие продукты, входящие в так называемый «борщевой набор», — лук (+8,05%), морковь (+5,7%), столовую свеклу (+2,44%) и капусту (+1,71%).



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Татьяна Демина