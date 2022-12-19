Казанцы оценили празднование Нового года в 17 тысяч рублей на человека — это много или мало?
Средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы в Казани за год уменьшился на 1,4 тысячи рублей. В этом году он составил 17 тысяч рублей на человека, выяснили в сервисе по поиску работы SuperJob.
Сумма, которую казанцы готовы потратить на празднование Нового года и отдых в праздничные выходные, оказалась самой маленькой за последние четыре года. В 2019 году чек составлял 18 тысяч рублей, а в 2020-м — 17,5 тысячи.
Самую большую сумму готовы потратить жители Москвы — 22,1 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — 19,3 тысячи, и Красноярска — 18,2 тысячи. Больше, чем в Казани, средний бюджет на новогодние праздники в Самаре, Уфе и Екатеринбурге.
Самый скромный бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы в Волгограде — 13,5 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом он уменьшился на 1,1 тысячи.
17 тысяч рублей — это:
- $263,13, или €247,17, по курсу ЦБ на сегодня.
- В среднем по 1 888 рублей в день — отдыхать и праздновать казанцы будут с 31 декабря по 8 января.
- Треть средней зарплаты — согласно официальной статистике, средняя зарплата в Татарстане по итогам января — сентября составила 50 125 рублей.
- На 5,2 тысячи рублей больше суммы, которую казанцы планируют потратить на новогодние подарки, — 11,8 тысячи.
- 11 выступлений Деда Мороза и Снегурочки — в Казани средний чек на их услуги составляет 1,5 тысячи рублей.
- 17 елок — цена на настоящую елку средней высоты на зеленых базарах в регионах России начинается с 1 тысячи рублей.
- 78 салатов «Сельдь под шубой» — в Татарстане на приготовление салата придется потратить в среднем 217,18 рубля.
- 39 салатов оливье — стоимость ингредиентов для его приготовления в Татарстане на конец ноября составила 437,65 рубля.
- 31 новогодняя гирлянда — средний чек по России составил 551 рубль.
- 9 средних чеков на покупку новогодних украшений для елок — россияне тратят в среднем 1 732 рубля.
- На 5,1 тысячи рублей меньше, чем в Москве — у жителей столицы самый большой средний бюджет, 22,1 тысячи.
- На 3,5 тысячи больше, чем в Волгограде: у его жителей средний чек — 13,5 тысячи рублей, самый минимальный среди городов.
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