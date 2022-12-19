Казанцы оценили празднование Нового года в 17 тысяч рублей на человека — это много или мало?

Средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы в Казани за год уменьшился на 1,4 тысячи рублей. В этом году он составил 17 тысяч рублей на человека, выяснили в сервисе по поиску работы SuperJob.

Сумма, которую казанцы готовы потратить на празднование Нового года и отдых в праздничные выходные, оказалась самой маленькой за последние четыре года. В 2019 году чек составлял 18 тысяч рублей, а в 2020-м — 17,5 тысячи.

Самую большую сумму готовы потратить жители Москвы — 22,1 тысячи рублей, Санкт-Петербурга — 19,3 тысячи, и Красноярска — 18,2 тысячи. Больше, чем в Казани, средний бюджет на новогодние праздники в Самаре, Уфе и Екатеринбурге.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самый скромный бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы в Волгограде — 13,5 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом он уменьшился на 1,1 тысячи.

17 тысяч рублей — это:

$263,13 , или €247,17, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. В среднем по 1 888 рублей в день — отдыхать и праздновать казанцы будут с 31 декабря по 8 января.

— отдыхать и праздновать казанцы будут с 31 декабря по 8 января. Треть средней зарплаты — согласно официальной статистике, средняя зарплата в Татарстане по итогам января — сентября составила 50 125 рублей.

— согласно официальной статистике, средняя зарплата в Татарстане по итогам января — сентября составила 50 125 рублей. На 5,2 тысячи рублей больше суммы, которую казанцы планируют потратить на новогодние подарки, — 11,8 тысячи.

— 11,8 тысячи. 11 выступлений Деда Мороза и Снегурочки — в Казани средний чек на их услуги составляет 1,5 тысячи рублей.

— в Казани средний чек на их услуги составляет 1,5 тысячи рублей. 17 елок — цена на настоящую елку средней высоты на зеленых базарах в регионах России начинается с 1 тысячи рублей.

— цена на настоящую елку средней высоты на зеленых базарах в регионах России начинается с 1 тысячи рублей. 78 салатов «Сельдь под шубой» — в Татарстане на приготовление салата придется потратить в среднем 217,18 рубля.

— в Татарстане на приготовление салата придется потратить в среднем 217,18 рубля. 39 салатов оливье — стоимость ингредиентов для его приготовления в Татарстане на конец ноября составила 437,65 рубля.



— стоимость ингредиентов для его приготовления в Татарстане на конец ноября составила 437,65 рубля. 31 новогодняя гирлянда — средний чек по России составил 551 рубль.

— средний чек по России составил 551 рубль. 9 средних чеков на покупку новогодних украшений для елок — россияне тратят в среднем 1 732 рубля.



— россияне тратят в среднем 1 732 рубля. На 5,1 тысячи рублей меньше, чем в Москве — у жителей столицы самый большой средний бюджет, 22,1 тысячи.



— у жителей столицы самый большой средний бюджет, 22,1 тысячи. На 3,5 тысячи больше, чем в Волгограде : у его жителей средний чек — 13,5 тысячи рублей, самый минимальный среди городов.

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Татьяна Демина