Доходы мобилизованных не учитывают при назначении детских пособий в Татарстане

В Татарстане доходы мобилизованных не учитывают при назначении детских пособий, напоминает региональный оперштаб. В ведомстве уточнили, что данная норма закреплена в постановлении правительства.

— Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, все его прошлые заработки теперь не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием, — рассказали в татарстанском отделении Пенсионного фонда.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Пособие назначается семьям на шесть месяцев, после чего нужно подать новое заявление.

Напомним, накануне очередной эшелон мобилизованных из столицы Татарстана покинул сборный пункт в «Казань Экспо». Они отправились «на линию». Теперь в столице республики остается еще один полк. Когда и его отправят в зону спецоперации, пока неизвестно.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров