Кинолог дал советы об играх с щенками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Играя, щенки познают мир. Однако, чтобы не навредить его здоровью, нужно выбирать игры правильно, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, передает DailyMoscow.

Могут навредить развитию щенка в первую очередь чрезмерные нагрузки. Например, игра в перетягивание игрушки может стать причиной испорченного прикуса, а бег - испортить кости и суставы. Увеличивать нагрузки и добавлять новые игры стоит постепенно, советует эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, есть свои правила и в играх с другими собаками.

— В процессе игры собака, которая будет тяжелее и крупнее вашего щенка, может случайно навредить ему, наступив, задев или случайно прикусив его. Первое время постарайтесь искать для своей собаки друзей одной весовой категории, а когда она окрепнет, смело знакомьте ее со всеми сородичами, — отметил кинолог.

Напомним, содержание собак на цепи может нанести урон как физическому, так и моральному состоянию питомца. В случае если собака ограничена в передвижении, у нее могут начаться проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, это чревато сбоями в работе сердечно-сосудистой системы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева