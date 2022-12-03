В Татарстане мужчина погиб, провалившись под лед

Фото: пресс-служба МЧС по Татарстану

Сегодня в 12:35 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на реке Каме, возле поселка Таловка в Елабужском районе Татарстана, мужчина провалился под лед и не подает признаков жизни.

Очевидцы происшествия, сообщает пресс-служба МЧС по Татарстану, рассказали, что трагедия произошла примерно в одном километре от берега. Подойти к образовавшемуся пролому они побоялись.

Фото: пресс-служба МЧС по Татарстану

Прибывший через 38 минут поисково-спасательный отряд извлек из воды и передал медикам безжизненное тело мужчины. Работники скорой помощи констатировали смерть. Причиной, вероятнее всего, является переохлаждение.

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Артем Гафаров