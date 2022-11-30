В Татарстане разработали обменник, который может перевести криптовалюту в рубли — видео
В Татарстане разработали обменник, который может перевести криптовалюту в рубли и провести оплату. Чтобы проект заработал, необходимы законодательные решения, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
— Криптовалюты в законодательстве России не запрещены, но и не разрешены, поэтому у них нет конкретного статуса. Но фактически по всему миру уже 350 млн людей пользуются цифровыми активами и каждый год эта цифра удваивается, — рассказал предприниматель Ильнар Шамсутдинов, один из разработчиков обменника.
Сейчас на государственном уровне по вопросу о криптовалютах проходят бурные дискуссии. В Татарстане в финансирование новых инфраструктурных IT-проектов вложили более 3,5 млрд рублей, а социально-экономический эффект от использования электронных услуг достиг 16,8 млрд рублей.
По прогнозам, выручка от продажи продуктов IT-сектора в этом году должна составить порядка 130 млрд рублей — это на 15 млрд рублей больше, чем в предыдущие годы.
В ноябре в Госдуму внесли законопроект о майнинге криптовалют. Закон хотят принять в декабре во всех чтениях, чтобы он начал действовать с 1 января 2023 года.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым