Путин примет участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта»

Президент России Владимир Путин 24 ноября выступит на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», сообщили в пресс-службе Кремля.

— 24 ноября Владимир Путин примет участие в международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что глава государства также примет участие в дискуссии с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения.



Фото: Максим Платонов

В сентябре группа ученых из Оксфордского университета и подразделения Google под названием DeepMind, занимающегося искусственным интеллектом, выложила научную работу, в которой заявила, что одна из разновидностей ИИ — модель GAN — способна в будущем уничтожить человечество. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

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Илина Хакимова