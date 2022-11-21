Транспортная прокуратура начала проверку по факту срыва с якоря баржи на Каме

Камская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания по факту срыва с якоря баржи, находившейся на стоянке реки Камы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня на номера экстренных служб поступило сообщение о том, что на реке Каме на верхнем бьефе Нижнекамской ГЭС сорвало с якоря баржу и несет на плотину Нижнекамской ГЭС. Столкновения удалось избежать.

По предварительным данным, приблизительно в 20 часов, баржу, стоявшую на стоянке на 1 651 км реки, сорвало с якорей и течением понесло в сторону Нижнекамской ГЭС.

В целях предотвращения аварийной ситуации работа турбины гидроэлектростанции была приостановлена. В результате принятых мер баржа встала на расстоянии 150 метров от Нижнекамской ГЭС и отбуксирована к безопасному месту стоянки.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

В июле этого года в Алексеевском районе Татарстана на мель село судно «Волгарь-28» с баржей №2041, выполнявшее рейс Городец — Елабуга. Корабль перевозил лес весом 1 521 тонну.



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Илина Хакимова